Глобальные последствия коронавируса: чем обернется пандемия [ Редактировать ]
Пандемия коронавируса приведет к росту темпов цифровизации экономики, замедлению глобализации и урбанизации и усилению государственной власти. Такое заявление сделали аналитики исследовательского института Credit Suisse.
По мнению экспертов, из-за пандемии замедлится глобализация. Бизнес будет делать упор на стабильность, а не рентабельность.
Еще одним последствием станет децентрализация экономики в развитых странах, рост популярности дистанционной работы. Так, небольшие населенные пункты могут стать более привлекательными для проживания.
Пандемия даст толчок образовательным технологиям. Онлайн-обучение может стать ключевым на протяжении всей жизни.
Поэтому основной целью правительств станет преодоление неравенства. Это может привести к новым перераспределяющим налогам и вызвать в ответ утечку капиталов и трудовых ресурсов.
Также из-за пандемии коронавируса произошло усиление государственной власти, получившей в период карантина еще более широкие полномочия, которые сохранятся и по мере преодоления кризиса.
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