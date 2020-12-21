Пандемия коронавируса приведет к росту темпов цифровизации экономики, замедлению глобализации и урбанизации и усилению государственной власти. Такое заявление сделали аналитики исследовательского института Credit Suisse.

По мнению экспертов, из-за пандемии замедлится глобализация. Бизнес будет делать упор на стабильность, а не рентабельность.

Еще одним последствием станет децентрализация экономики в развитых странах, рост популярности дистанционной работы. Так, небольшие населенные пункты могут стать более привлекательными для проживания.

Пандемия даст толчок образовательным технологиям. Онлайн-обучение может стать ключевым на протяжении всей жизни.



Поэтому основной целью правительств станет преодоление неравенства. Это может привести к новым перераспределяющим налогам и вызвать в ответ утечку капиталов и трудовых ресурсов.

Также из-за пандемии коронавируса произошло усиление государственной власти, получившей в период карантина еще более широкие полномочия, которые сохранятся и по мере преодоления кризиса.

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