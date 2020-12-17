Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге считает, что мир все еще находится в разгаре пандемии. По его словам, страны должны улучшить данные по коронавирусу.

"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии. Мы должны сосредоточиться на спасении жизней, предотвращении заболеваний и улучшении данных", - считает он.

По его словам, в ВОЗ не знают причин высокой уровни смертности в Бельгии (18 278 смертельных случаев при 615 тысячах заражений, - ред.). Но, по его словам, причина может быть в методе отчетности.

"Некоторые страны сообщают о случаях смерти в домах престарелых, где пожилые люди могут быть более уязвимыми. Некоторые страны - нет. Некоторые страны сообщают только о людях с симптомами, другие - о бессимптомных случаях", - объяснил он.

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