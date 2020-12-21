В Одесской области руководителя специализированного детского учреждения подозревают в сексуальном насилии и развращении своих малолетних воспитанников. Об этом сообщает областная полиция.

Так, более двух лет 59-летний мужчина регулярно заманивал в свой кабинет несовершеннолетних девочек, обещая им сладости и мультфильмы. В полицейской сводке скупо сказано, что "мужчина удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, касался им детей и предлагал потрогать".

Педофил называл это "тайной игрой" и уговаривал детей молчать. Сколько воспитанниц интерната пострадало — полиция не сообщает. Правоохранители сообщили извращенцу о подозрении по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Педагогу-насильнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали педофилов, которые снимали и продавали детское порно. Также мы писали о том, что в Запорожье живодеры снимали порно с замученными животными.

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