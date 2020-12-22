Континент Антарктида, который был единственным на планете, где не было зафиксировано следов коронавируса коронавирусной инфекции, все-таки "заболел".

Инфекцию подхватили 26 чилийских военных и 10 членов персонала базы О'Хиггинс. Всех заболевших немедленно эвакуировали в город Пунта-Аренас, находящийся в Чили. К тому же, у троих членов экипажа судна, прибывшего на помощь также обнаружили COVID-19.

Отмечается, что база О'Хиггинс является одной из 13 действующих научных учреждений на холодном континенте. До нее очень сложно добраться, даже по меркам самой Антарктиды.

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Кроме того, Антарктиду "поглотила" чудовищная озоновая дыра. Cодержание озона на высоте 25 километров оказалось на отметке менее 100 единиц.

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