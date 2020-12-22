Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от коронавируса. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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План включает четыре этапа вакцинации населения:

январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса. Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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