В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 [ Редактировать ]
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от коронавируса. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
План включает четыре этапа вакцинации населения:
январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Отмечается, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса. Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.
Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Так, Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин
В компании рассказали, через сколько времени вакцина создает защитный эффект
В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Максима Степанов сделала заявление
На минулому тижні був прийнятий закон про те, що вакцину від коронавірусу Україна не реєструє принаймні п'ять днів
В пятницу, 18 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил о планах вакцинации от коронавируса