В городе Бердянск Запорожской области мужчина пожаловался полицейским на некачественную работу "ночных фей". Инцидент произошел 21-го декабря, сообщает издание "Голос Запорожья".

Так, в отделение полиции поступило необычное сообщение от местного жителя. Мужчина пожаловался на "ночную фею" (как он сам назвал представительницу данной профессии), которую он заказал для оказания ему интимных услуг.

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Оказалось, что сумму девушке мужчина перевел, а она не приехала и вместо возврата средств лишь предложила оплатить ее визит еще раз. "Клиент" на это не согласился и позвонил в полицию.

Но лично встречаться с правоохранителями для выяснения всех подробностей инцидента мужчина отказался.

К слову, занятие проституцией карается законом от 50 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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