В ночь с 21 на 22 декабря во время ночного патрулирования по улицам города сотрудники КУ "Муніципальна Варта" обнаружили обнаженного мужчину. Об этом сообщает 04868.com.ua.

Отмечается, что гражданин вел себя неадекватно, кричал, что по нему что-то ползает, и бегал по улице.

По словам правоохранителей, после вызова скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, мужчину госпитализировали в Одессу.

Ранее сообщалось, что возле университета полуголого мужчину нашли в петле. При погибшем не обнаружили никаких документов. На вид ему было около 40. При предварительном осмотре следователи не обнаружили на теле следов насилия. Мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях.

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