"Северный поток-2": США в ближайшее время введут новые санкции [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.
По словам источников агентства, администрация президента Дональда Трампа перед своим уходом готовит новый раунд санкций, которые будут шире предыдущих.
У Трампа, как говорят собеседники Reuters, считают, что эти санкции смогут нанести "смертельный удар" российскому проекту.
Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".
Читайте также, как в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций. Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.
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