Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.

По словам источников агентства, администрация президента Дональда Трампа перед своим уходом готовит новый раунд санкций, которые будут шире предыдущих.

У Трампа, как говорят собеседники Reuters, считают, что эти санкции смогут нанести "смертельный удар" российскому проекту.

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Читайте также, как в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций. Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.

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