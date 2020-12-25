В городе Днепр водителю маршрутного автобуса стало плохо во время поездки и он успел перед потерей сознания остановить ее.

Когда медики прибыли на место происшествия, то выяснили, что шофер маршрутного такси №136 умер прямо за рулем. Правоохранители установили, что мужчине было 50 лет, у него случилась внезапна остановка сердца, но обстоятельства трагедии будут устанавливаться.

Отмечается, что работники скорой помощи в течении долгого времени не могли попасть в салон микроавтобуса из-за плотного автомобильного трафика. Чтобы перекрыть движение вызвали полицию, но медикам удалось попасть в салон авто до их приезда.

Ранее мы писали, что в Киеве таксист умер за рулем прямо во время движения. Неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.

К тому же, в Тернопольской области автомобиль ВАЗ слетел с дороги в кювет из-за того, что водитель умер. Причиной смерти оказалась больная поджелудочная.

Кроме того, 27-летний спортсмен-легкоатлет внезапно умер за рулем. Пока очевидцы ждали медиков, случайные прохожие пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

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