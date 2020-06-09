В Тернопольской области автомобиль ВАЗ слетел с дороги в кювет из-за того, что водитель умер. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

"На обочине правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2101, а в салоне мертвого мужчину. Следователи предположили, что его смерть наступила в результате ДТП, которое произошло между селами Городище и Вертелка Зборовского района", - говорится в сообщении.

Читайте также Известный актер попал в ужасающее ДТП (фото)

Но после осмотра тела мужчины правоохранители обнаружили незначительные телесные повреждения, которые не характерны дорожной аварии. Следы и саму причину смерти установил судебно-медицинский эксперт после вскрытия.

"Как выяснилось, 43-летний мужчина умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспорт съехал в кювет. Причина смерти - больная поджелудочная. Автомобиль на обочине заметил водитель другого транспортного средства. Он пытался реанимировать мужчину, предоставляя ему медицинскую помощь. Именно таким образом на теле погибшего появились телесные повреждения", - сообщили в Нацполиции.

Данный факт работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК с пометкой "естественная смерть".

Напомним, ранее в Одессе водитель ВАЗа сбил четырех детей на пешеходном переходе. Читайте также, ранее в Днепре произошло жуткое ДТП.