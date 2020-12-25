Мир находится на средине пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Крюге.

По его словам, такие вирусы как COVID-19 живут развиваются в мире в течении не менее 2 лет, поэтому мир оказался на первой части пути.

Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться – и мы снова видим быстрый рост числа больных.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 является очень нестабильным. Таким образом появляются некоторые сложности в прогнозировании его развития.

Читайте также, ВОЗ отреагировала на экспериментальные препараты от COVID-19. практика лечения больных COVID-19 постоянно меняется, но исследования пока не подтвердили результативность данных препаратов.

Напомним, в ВОЗ рассказали, как праздновать Новый год. Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи.

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