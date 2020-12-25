Курс биткоина стремительно растет, за прошедшие сутки стоимость биткоина достигла отметки 24,4 тысячи долларов и побила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

По данным биржи, за суткибиткои "прыгнул" на 1,8 тысячи долларов. Рыночная капитализация монеты превысила 455 млрд долларов.

Стоит отметить, что стремительная волна роста биткоина началась в декабре, а за последние три недели биткоин подорожал на 40%.

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С начала 2020 года курс вырос на 240%.

Важно, что аналитики отмечают, что котировки так молниеносно "прыгнули" вверх из-за такого всплеска интереса к криптовалюте.

Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем.

Очень важно, что эксперты прогнозируют, что "биток" будет расти и дальше.

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Добавим, что на фоне взлета "первой криптовалюты" существенно выросла и общая капитализация криптовалютного рынка. Но, рынок ждало и потрясение, пришедшее из-за океана - агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выступило с предложением об обязательной идентификации пользователей, выводящих криптовалюту на свои кошельки с бирж.

FinCEN планирует собирать комментарии общественности до 4 января 2021 года. Комментарии криптовалютного сообщества, к слову, отличаются единым подходом, заключающимся в полном непринятии подобных мер.

фото: kapital

Как ранее сообщалось, курс биткойна последнее время стремительно дорожал, и 16 декабря впервые преодолел порог в 20 тысяч долларов. Это важная веха для нестабильной криптовалюты, которая может вырасти в цене во многократно раз, тем самым возобновив интерес к биткоину.

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