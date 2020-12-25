У скандальному "Нафтогазі" знову підвищення зарплат. І хоча топ-менеджмент й так отримує суми із шістьма нулями щомісяця, у Кабміні "під ялинку" вирішили збільшити їхні оклади.

Хто скільки зароблятиме? І за чий кошт планують зміни?

Компанія, яка отримує шалені зарплати та мільйонні премії...

У него как-бы с премиальными в целом получалось 3 млн.

Натомість працюють майже "в нуль". Прибутки практично дорівнюють збиткам.

Падає видобуток, вона падає суттєво, ніхто туди не фінансує, ніхто цим не займається.

Чи вигідно бути монополістом у газовидобувній сфері в Україні? НАК "Нафтогаз" доводить - ще й як. Можна згадати хоча б, наскільки зросла ціна на газ для населення за останні роки. Лише за друге півріччя 2020 року - майже в половину.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Ви за рахунок зростання ціни на газ, невмотивованого зростання ціни на газ собі виписуєте премії! Чому? Ви продаєте українцям де-факто український газ за ціною Німеччини, хоча і транспортування зовсім інше, і витрати зовсім інші. Далі, ви перепродаєте російський газ за ціною Німеччини - це теж не відповідає економічній доцільності.

А топ-менеджмент компанії давно пов'яз у скандалах. Згадати хоча б премію у 260 мільйонів гривень, яку отримав глава компанії Андрій Коболєв за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському артбітражі. Тоді він виправдовувався: "гроші надіслав матері, яка живе в Америці".

Та й після цього випадку Коболєв та його колеги не бідували - за 2019 рік (і ця інформація є на сайті компанії) отримали більше 117 мільйонів гривень! І це лише сума додаткових винагород топ-менеджменту.

Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:

Коболев является неприкасаемым, это видно. Чтобы не происходило, Коболев неприкасаем, Витренко неприкасаем. Более того, чтобы вместо того, чтобы правоохранительные органы им занимались, а его отправляют чуть ли не Кабмином руководить, - по большому счету, мы с вами говорим о внешнем управлении, когда за менеджментом государственной компании стоят интересы крупных неукраинских холдингов.

І хоча декларацію про доходи Андрія Коболєва тепер в офіційному реєстрі знайти неможливо, за постановою Кабміну від лютого цього року менеджер отримує не менше двох мільйонів гривень на місяць.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Це називається одним словом - корупція. При чому - відверта, нахабна. У даному випадку ми бачимо, що є велике зловживання, вони собі виписують гроші величезні, при тому, що середні працівники, які працюють у видобутку нафти та газу, - вони не отримують відповідних грошей.

Та й цього виявилось замало. Напередодні урядовці затвердили план діяльності Нафтогазу на 2020 рік. І про підвищення зарплат для керівництва там не забули. Ставки знову зростуть майже в вдвічі. І хоча міністр фінансів Марченко був так би мовити проти документа. Утім план міністри все одно підтримали. А зауваження не врахували.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Чистий прибуток у сумі 11,5 млрд грн, хоча за 9 місяців отримано збиток 18,7. Чи це узгоджується з проектом фінансового плану?

Наступне зауваження - необхідно переглянути як дохідну, так і витратну частину з урахуванням порушень, виявлених державною митною службою.

Третє: витрати на дорахування до резерву сумнівних боргів необхідно переглянути з урахуванням вимог постанови уряду.

Необхідно переглянути фонд оплати праці - передбачається збільшення фонду оплати праці більше, ніж в два рази - на 56% для членів правління, та на 85% для працівників.

У НАК "Нафтогаз" ми написали запит і отримали письмову відповідь. Про розміри зарплат - у ній звичайно ані слова. Утім, в компанії повідомили: бюджет на оплату праці - навпаки, менший, ніж у 2019 році. А усе через модернізацію виробничих процесів. Звідки ж тоді в компанії візьмуться гроші на збільшення зарплат?

Відповідь є у експертів - вони не виключають, що заради додаткових винагород, монополіст вчергове піде на підвищення цін на газ. І це питання лише часу.