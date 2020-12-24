Число обстрелов на Донбассе сократилось [ Редактировать ]
На Донбассе, за минувшие сутки, 23 декабря, сепаратисты трижды открывали огонь по украинским позициям. Было применено стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Потерь среди украинских военных не было. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.
В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.
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