На Донбассе, за минувшие сутки, 23 декабря, сепаратисты трижды открывали огонь по украинским позициям. Было применено стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Потерь среди украинских военных не было. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.

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