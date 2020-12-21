Украинская армия понесла новые потери на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В районе оккупированной Горловки в Донецкой области утром в понедельник, 21 декабря, боевики обстреляли позиции украинской армии. Осколочные ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в Facebook.
Противник атаковал украинских военных около 8:00 утра возле населенного пункта Южное. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту в СММ ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, вчера, 20 декабря, в районе села Каменка возле Авдеевки боевики обстреляли на дороге из СПГ-9 трактор John Deere, который возвращался с работ в поле. Тракторист получил легкие ранения, первую помощь ему оказали военные медики.
17 декабря боевики передали украинской стороне тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ. По информации экс-советника пятого президента Юрия Бирюкова, бойца долго и сильно били, а потом задушили.
Перед этим спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что военный "в состоянии опьянения совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Арестович позже признал, что дезинформировал общественность, обнародовав версию противника.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
Недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.
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