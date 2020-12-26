Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, стоимость газа для украинцев вырастет на 14% по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

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"Нафтогаз" резко повысил цены на газ для своих клиентов в августе-сентябре. В частности, в августе цена на газ поднялась на 9% - до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% - до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, компания повысила годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

В октябре цена газа оставалась на прежнем уровне.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В декабре цена газа также не менялась.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

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