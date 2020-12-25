Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что украинцы смогут получить платную прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил журналу "Фокус".

По его словам, в настоящее время Украина находится на стадии переговоров с международными партнерами относительно помощи с получением препарата от коронавируса, еще 8 миллионов доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать определенные группы риска.

Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться.

Отмечается, что компании-поставщики просят правительство Украины открыть им рынок сбыта на территории страны. Президент отметил, что часть украинцев имеют денежную способность приобрести заветный препарат самостоятельно.

Читайте также, МОЗ опубликовало план вакцинации от COVID-19. В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет).

Кроме того, На закупку вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией Кабинет Министров Украины выделили Минздраву 1,3 миллиарда гривен. Заявление сделали в Министерстве финансов.

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