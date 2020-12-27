Коронавирус в Киеве: число новых случаев снижается (карта) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 718 человек. Количество случаев заболевания COVID-19 в столице уже 107 204. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Заболели:
- 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет;
- 34 мальчика от 1 до 17 лет.
Инфицировались COVID-19, в том числе и 19 медиков. В больницы госпитализированы 65 пациентов.
За последние сутки от инфекции умерли 15 киевлян. Всего с начала пандемии в столице коронавирус стал причиной смерти 1844 человек.
Выздоровели за последние сутки 143 человека. Таким образом COVID-19 побороли 37 273 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницкий - 272;
- Днепровском - 161;
- Деснянский - 57.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки выявили 6 113 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли. Выздоровели 6 621 человек.
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