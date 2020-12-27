Легковик розвертався на Житомирській трасі і в його бік влетів позашляховик

Дві людини загинули в аварії під Києвом. Легковик розвертався на Житомирській трасі і в його бік влетів позашляховик. Водій автівки, який робив маневр, та його пасажир загинули на місці. Людей від удару викинуло на проїжджу частину.

Попередньо, вони були не пристебнуті пасками безпеки. Ті, хто їхав в іншому авто, залишилися живі. Усіх чотирьох ушпиталили. Зіткнення, за даними поліції, сталося через те, що водій не переконався в безпечності розвороту. А швидкість кросовера була занадто високою.