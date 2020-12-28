В 2020 году самыми популярными именами, которые родители-украинцы выбирали своим сыновьям, были Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий.

Новорожденных девочек чаще всего называли Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Вместе с тем некоторые родители решили блеснуть оригинальностью и дали своим малышам уникальные имена.

Наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель и Нева.

В 2019 году украинцы предпочитали выбирать для своих детей следующие имена:

Киев : мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина.

: мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина. Киевская область : мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София.

: мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София. Черкасская область: мальчики - Богдан, Максим, Тимофей, Назар, Иван; девочки - Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области родители-ромы назвали своего сына Зеленский.