Зеленский, Янык, Империя и Золушка: как украинцы называли детей в 2020 году [ Редактировать ]
Источник: Mommybites
В 2020 году самыми популярными именами, которые родители-украинцы выбирали своим сыновьям, были Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий.
Новорожденных девочек чаще всего называли Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Вместе с тем некоторые родители решили блеснуть оригинальностью и дали своим малышам уникальные имена.
Наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.
Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель и Нева.
В 2019 году украинцы предпочитали выбирать для своих детей следующие имена:
- Киев: мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина.
- Киевская область: мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София.
- Черкасская область: мальчики - Богдан, Максим, Тимофей, Назар, Иван; девочки - Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области родители-ромы назвали своего сына Зеленский.
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