В Ужгороде родители назвали сына Зеленский [ Редактировать ]
В Ужгороде родители назвали своего сына Зеленский - в честь шестого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Юго-западное межрегиональное управление Минюста.
Наиболее распространенные имена, которые давали жители областного центра мальчикам, рожденным в мае 2020 года, были - Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые популярные женские имена - Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самэуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - сообщают в Минюсте.
За пять месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных.
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