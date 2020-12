Китайская компания Xiaomi объявила, что выпустит свои новые смартфоны Xiaomi Mi 11 без адаптера для зарядки. Об этом глава компании Лэй Цзюнь сообщил в своем профиле в китайской соцсети Weibo.

В Xiaomi объяснили свое решение заботой об экологии и наличием у людей и огромного количества "бесполезных" зарядок.

В октябре 2020 года от зарядного устройства и наушников в комплекте новых iPhone 12 отказалась американская компания Apple. Тогда Тим Кук уверял, что на подобный шаг они пошли ради "спасения планеты", мол зачем их вкладывать, если зарядки сейчас есть у каждого пользователя. Ну а меньшее количество изготовленных зарядок - меньше вредных выбросов в атмосферу и, как следствие, улучшение экологии.

Как сообщали "Подробности", тогда конкуренты - Xiaomi и Samsung - высмеяли Apple за бедный комплекта новых Айфонов 12, в которых нет даже зарядки.

В частности, Xiaomi выложила в Twitter ироничное видео, в котором показала, что в коробке с Mi10TPro будет все - включая зарядку.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX