В понедельник, 28 декабря, академик Национальной академии наук Сергей Комисаренко заявил о том, что в 2021 году нужно привить от коронавируса по меньшей мере 30 миллионов населения Украины, чтобы преодолеть пандемию.

По его словам, вакцинация всего 20 млн человек за два года не даст результата.

Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 миллионов человек. Также я убежден, что два или полтора года - слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной - 30-35 миллионов граждан Украины - и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года.

При этом он отметил важность качество вакцины, которая будет использоваться в стране.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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