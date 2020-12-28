Известного российского блогера в соцсети TikTok 21-летнюю Дину Саеву раскритиковали в сети после ее выступления на шоу Comedy Club. Пользователи обвинили девушку в безграмотности, сообщает Cosmopoliten.

Речь идет о случае, который произошел с Саевой во время ее появления на шоу. В начале выхода Дины, ведущие напомнили, что у блогера 17,5 миллионов подписчиков - почти как людей в Москве. Саеву назвали столицей TikTok в России. После чего Гарик Харламов пошутил: "Но есть и плюс - значит, ты не резиновая". В ответ девушка сказала, что не поняла о чем он говорит.

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Далее комики начали объяснять Дине шутку и предложили блогеру рассказать, в чем заключается смысл их шуток.

"Позднее выяснилось, что она не знает, кто такой Владимир Соловьев, несмотря на то, что видела его книгу. "Спасибо, что позвали. Очень круто. И приятно для меня", - заверила Дина. Гарик и Павел объяснили ей, что на самом деле гостей приглашают не они", - говорится в сообщении.

После выступления на шоу, пользователи начали высмеивать блогера. На что Саева ответила, что она просто наивная и добрая, чем подвергла себя хейту.

"Моя аудитория меня знает: я из скромной семьи, очень стесняюсь на телешоу, боюсь камер. Я очень наивная и всегда добра к людям. И сейчас из-за своей доброты и наивности получаю столько хейта. Разные умудренные жизнью дяди и тети обвиняют меня уже не первый раз, что у меня нет образования - да, высшего образования пока у меня нет; не потому, что я не хочу его получить, а потому, что, пока вы учились на родительские деньги и получали дипломы, чтобы работать потом в офисе и жаловаться на низкую зарплату - я пахала, снимала контент. И продолжаю это делать, параллельно занимаюсь музыкой, творчеством, бизнесом, обеспечиваю семью", - заявила Саева.

Также девушка подчеркнула, что чужой успех заставляет людей искать подвохи и писать язвительные комментарии.

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