Похмелье смертельно опасно для переболевших COVID-19 - врачи [ Редактировать ]
Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рискую столкнуться с тяжелым эффектом, которое может произвести у них состояние похмелья, причем даже незначительное. Об этом рассказали медики, передает newsyou.info.
Даже легкое похмелье для перенесших коронавирусную инфекцию опасно, в некоторых случаях возможна инвалидизация или смерть.
Врачи пояснили, что перенесенная коронавирусная инфекция увеличивает вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах, а состояние похмелья, сопровождаемое интоксикационный синдром, усиливает процесс формирования кровяных сгустков. Как результат, повышается возможность отрыва тромба - явления со смертельным эффектом. Током крови такой сгусток может занести в артерию или сосуд, питающий важный орган, закупорить его просвет. Последствием этого могут стать фатальные состояния, стоящие человеку жизни.
Тем, кто уже запланировал застолье, врачи рекомендуют не употреблять спиртное в состоянии усталости и голода, а также не смешивать разные спиртные напитки.
Ранее Комаровский сделал важное заявление об иммунитете к коронавирусу.
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