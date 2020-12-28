Известный украинский доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, можно ли получить иммунитет к коронавирусу, постоянно мимолетно общаясь с вирусоносителями. Рассуждения на эту тему врач опубликовал на своей страничке в Instagram.

Так, доктору поступил вопрос об иммунитете от коронавируса от одного из пользователей сети.

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"Мне кажется, что человек, который общается со многими людьми по работе, но не долго, а, как кондуктор в трамвае, десяток секунд, получает вирус много раз за рабочий день. Но мои знакомые, которые вот так работают - продавцами, кондукторами, охранниками - почти не болеют. Может, здоровый человек, вот так общаясь с вирусоносителями - постоянно и мимолетно, получает иммунитет от вируса?", - говорилось в вопросе.

Евгений Комаровский объяснил, что тяжесть и риск коронавирусной инфекции напрямую зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно. Он отметил, что существует известное понятие инфицирующей дозы. И тяжесть коронавирусной инфекции "дозозависима".

"То есть чем больше вируса вы вдохнули, тем тяжелее заболевание. Если вы постоянно вдыхаете мало, то вы вырабатываете иммунитет постепенно, не доводя себя до реальных клинических симптомов. Поэтому ваша версия высоковероятна. Скорее всего, так оно и есть", - написал доктор.

Ранее доктор Комаровский назвал лучшее средство для защиты от COVID-19. Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса.

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