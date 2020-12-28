Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID, кроме российских. Все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее. Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, переговоры на предмет получения вакцины ведутся в том числе с Китаем, а также правительствами европейских и других стран.

"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", - отметил Ермак.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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