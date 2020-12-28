Вакцина от COVID-19: Ермак сделал важное заявление [ Редактировать ]
Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID, кроме российских. Все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее. Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, переговоры на предмет получения вакцины ведутся в том числе с Китаем, а также правительствами европейских и других стран.
"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", - отметил Ермак.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.
Читайте также, в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech.
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