Загадка движущихся кругов: новая оптическая иллюзия покорила мир [ Редактировать ]
Оптическая иллюзия с вращающимися кругами, которая изначально была опубликована в Twitter, "разлетелась" по интернету и вызвала недоумение у людей по всему миру.
Идея иллюзии состоит в том, что когда вы смотрите на анимированную картинку, кажется, что круги движутся в том же направлении, куда в определенный момент указывают стрелки. Помимо этого они якобы изменяются в размерах. Но на самом деле все это неправда.
"На внешней и внутренней гранях колец нарисованы тонкие кольца одного и того же синего и желтого цветов. Они и манипулируют нашим мозгом таким образом, что, по сравнению с большими вращающимися кольцами, мы воспринимаем это как движение из стороны в сторону или изменение размера. Хорошая иллюзия! Стрелки либо дополняют эффект от нее, либо убеждают зрителя в том, что кольца перемещаются/меняются в размере, даже если вы уберете стрелки", - пояснил пользователь Reddit под ником EverydayEnthusiast.
Отмечается, что справиться с иллюзией можно, если смотреть на движущиеся круги, быстро моргая - тогда вы увидите, что на самом деле они не изменяются в размерах и остаются на месте.
Ранее мы писали о том, что оптическая иллюзия с зеброй "взорвала" интернет. В соцсети Twitter был опубликован необычный снимок, который фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал в одном из заповедников Кении.
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