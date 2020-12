Космический зонд, являющийся совместным проектом NASA и Европейского космического агенства долетел до Венеры по пути к Солнцу.

Аппарат Solar Orbiter приблизился к планете-богине на расстояние 7500 километров. Его основная миссия заключается в том, чтобы провести доскональное исследование звезды "жизни" солнечной системы и рассчитана она на 7 лет.

Отмечается, что результаты исследования приведут ученых к историческим выводам и помогут лучше понять работу светила.

This morning, @ESA & @NASA’s #SolarOrbiter completes its first Venus flyby! The spacecraft uses the planet’s gravity to swing closer to the Sun and tilt its orbit for the first-ever view of the Sun’s poles.



Learn more about the flyby: https://t.co/JsMJ07Imlp pic.twitter.com/qJCSQi5CXW