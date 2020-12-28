Если вы пьете газировку каждый день, скорее всего, вы слышали бесчисленное количество раз, что это вредно для вашего здоровья. По мнению американских диетологов, множество проведенных исследований призваны убедить любителей газировки в особой опасности употребления напитков. Вот несколько самых опасных побочных эффектов, которые вызывает частое употребление газировки, передает newsyou.info.

Увеличивается риск смерти

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Circulation, Американской кардиологической ассоциации, показало, что мужчины и женщины, которые пьют более двух газированных напитков в день, имеют на 21% повышенный риск смерти, чем те, кто пьет менее одного напитка в месяц.

Повышается риск сердечных заболеваний

То же исследование также показало, что ежедневное употребление газированных напитков может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта на 31%.

Вы будете более раздражительны

Каждый раз, когда вы выпиваете банку газировки, вы поглощаете сахар на весь день. Согласно исследованию, это заставляет ваш уровень сахара в крови взлетать примерно через 20 минут, а затем полностью падать примерно через час. В связи с этим вы можете чувствовать себя более раздражительным и уставшим.

Вы будете набирать лишний вес

Исследование Американского журнала клинического питания обнаружило, что женщины набирали в среднем 17 фунтов (около 8 килограмм) за 4 года, когда пили сладкие напитки. Что еще хуже, исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, показало, что употребление газировки, подслащенной фруктозой, может привести к увеличению висцерального жира, который обволакивает жизненно важные органы.

Ранее врачи сообщали, что чай опасен для печени.