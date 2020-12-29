В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 988​ новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения в:

Киеве - 953,

Одесской области - 729,

Полтавской области - 644,

Львовской области - 555,

Запорожской области - 514.

За сутки заболели 324 ребенка и 337 медработника. Сделано 25 965 ПЦР-теста и 17 620 ИФА-теста.

Выздоровели за сутки - 16 106, умерли - 232.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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