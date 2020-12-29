Коронавирус в Украине: данные о зараженных снова "поползли" вверх [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 988 новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев заражения в:
- Киеве - 953,
- Одесской области - 729,
- Полтавской области - 644,
- Львовской области - 555,
- Запорожской области - 514.
За сутки заболели 324 ребенка и 337 медработника. Сделано 25 965 ПЦР-теста и 17 620 ИФА-теста.
Выздоровели за сутки - 16 106, умерли - 232.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.
Читайте также, в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове сделала заявление
По словам ученого, главный фактор - это поведение самого вируса
Академик НАН Сергей Комисаренко рассказал о том, что коронавирусом могут заболеть не все
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4 385 новых случаев коронавируса
Медики запевняють, що коронавірус може викликати порушення роботи серця, мозку, нирок, і нервової системи - чи дійсно це так, і як саме хвороба вражає життєво важливі органи людини?