В среду, 23 декабря, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы

По его словам, это государственная разработка.

В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов.

Доступ к этим сервисам будет осуществляться с помощью соответствующей платформы.

На сегодня уже протестирован интерфейс, который дает доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

Напомним, что после зимних каникул школьники Киева возобновят обучение в дистанционном режиме.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

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