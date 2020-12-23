Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы [ Редактировать ]
В среду, 23 декабря, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы
По его словам, это государственная разработка.
В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.
Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов.
Доступ к этим сервисам будет осуществляться с помощью соответствующей платформы.
На сегодня уже протестирован интерфейс, который дает доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.
Напомним, что после зимних каникул школьники Киева возобновят обучение в дистанционном режиме.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.
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