В 2019 году американский сценарист, продюсер и автор мультипликационного сериала Family Guy Гари Джанетти предложил разработать мультипликационное шоу о принце и его детстве в дворцовых стенах совместно с телеканалом HBO. В итоге проект получил название "Принц" (The Prince).

Работая над шоу, Джанетти также создает короткие с участием наследника престола и публикует их в своем Instagram.

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В этот раз темой ролика стала рождественская речь королевы Елизаветы II. Автор пофантазировал и изобразил королеву, которая произносит речь вместе со своим правнуком.

В коротком анимационном видео королева обращается к поданным, а рядом с ней сидит принц Джордж. Елизавета II вспоминает о жутких событиях 2020 года (пандемию, борьбу за социальное равенство, финансовый кризис, лесные пожары и рост безработицы). В свою очередь для принца Джорджа наибольшим разочарованием стала отмена музыкального фестиваля Coachella и нового фильма о Джеймсе Бонде.

В конце речи Елизавета II отмечает, что, хоть год и был очень плохим, во всяком случае, появилась вакцина от коронавируса. Однако и здесь Джордж возразил, что у большинства ее все-таки нет.

Ранее мы писали о том, что Елизавета II поздравила британцев с Рождеством. Королева Великобритании вместе со своим 99-летним мужем - принцем Филиппом, вынуждены отказаться от традиционных рождественских праздников с семьей из-за сложившейся ситуации с пандемией.

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