Правительство Украины выделило из бюджета государственному предприятию "Укрзализныця" 102 млн. грн. для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения локдауна в январе 2021 года.



Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что до конца года такую помощь получат около 30 тыс. железнодорожников. Размер помощи будет определяться пропорционально рабочему времени сотрудника, сокращенному в результате ограничительных мер.



"Мы благодарны государству за поддержку, а Государственному центру занятости - за оперативность и эффективность! Отдельная благодарность - тем работникам "Укрзализныци", которые в кратчайшие сроки подготовили необходимую для получения помощи документацию", - подчеркнул Жмак.

Ранее сообщалось, что ФОПам и работникам начали выплачивать по 8 тысяч. По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, ежедневно поступает до 50 тысяч заявок на получение помощи.

Также мы писали о том, что Киевсовет принял бюджет на 2021 год. В приоритетах - образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная защита.

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