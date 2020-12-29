Омбудсмен сообщила, что Киев передал в ОРДЛО список из 251 военнопленных Источник: ТАСС

Украина на сегодняшний день подготовила для обмена пленными с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" список из 251 человека, которых удерживают на неподконтрольной территории. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

251 человек - это подтверждение прошло через центр освобождения пленных СБУ. Среди них 34 военных, остальные - мирные граждане и из добробатов (добровольческих батальонов - ред.) есть 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, подтверждена СБУ через обращения граждан, через свидетелей, которые вернулись из плена.

Дата обмена пленными еще не определена. Омбудсмен сообщила, что еще 258 человек считаются пропавшими без вести.

Мы не знаем, живы они или нет. Надо искать.

По словам Денисовой, что представители боевиков в Донецкой области передали властям в Киеве список на обмен из 103 человек.

Ранее Уполномоченная по правам человека сообщала, что "ДНР" передаст Украине 300 осужденных, которые с начала войны находятся в тюрьмах на оккупированной территории.

Напомним, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что обмен военнопленными сейчас зависит исключительно от желания российской стороны.

По его словам, Украина подготовила список из 11 человек для обмена пленными с Россией.