Медики объявили забастовку 31 декабря [ Редактировать ]
В последний день 2020 года, 31 декабря, медики не будут выходить на работу. О флешмобе объявили в группе #БудьЯкНіна Facebook во вторник, 29 декабря.
"Объявляю флешмоб! 31 декабря ни один медик не идет на работу! Потому что хватит издеваться над ангелами, которые спасают жизни", - написала медсестра.
"Хватит кормить их обещаниями. Хватит обвинять в смерти за то, что пациенты приходят уже в запущенном состоянии! Есть, что сказать, но - посмотрим..." - возмутилась женщина.
Низовое движение медсестер "Будь, как Нина"зародилось на фоне медреформы, которая урезала финансирование медучреждений, и пандемии. Оно началось с флешмоба после видео медсестры из Киевской области Нины Козловской, которая рассказала, что не хочет менять профессию, но такая зарплата неприемлема.
Медики со всей Украины начали делиться собственными историями под хэштегом #БудьЯкНіна и формировать требования. Во время карантина состоялось несколько акций, на которых требовали повысить зарплаты.
Ранее мы писали о том, сколько будут получать медики в 2021 году.
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