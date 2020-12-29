В последний день 2020 года, 31 декабря, медики не будут выходить на работу. О флешмобе объявили в группе #БудьЯкНіна Facebook во вторник, 29 декабря.

"Объявляю флешмоб! 31 декабря ни один медик не идет на работу! Потому что хватит издеваться над ангелами, которые спасают жизни", - написала медсестра.

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"Хватит кормить их обещаниями. Хватит обвинять в смерти за то, что пациенты приходят уже в запущенном состоянии! Есть, что сказать, но - посмотрим..." - возмутилась женщина.

Низовое движение медсестер "Будь, как Нина"зародилось на фоне медреформы, которая урезала финансирование медучреждений, и пандемии. Оно началось с флешмоба после видео медсестры из Киевской области Нины Козловской, которая рассказала, что не хочет менять профессию, но такая зарплата неприемлема.

Медики со всей Украины начали делиться собственными историями под хэштегом #БудьЯкНіна и формировать требования. Во время карантина состоялось несколько акций, на которых требовали повысить зарплаты.

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