Модельєр П'єр Карден пішов з життя [ Редактировать ]
Легенда, якої не стало. На 99-му році життя помер французький модельєр П'єр Карден. Про це повідомили його родичі. Кардена називають головним кутур'є-футуристом. Свій будинок моди він заснував ще у віці 28 років.
І став першим, хто вивів високу моду - на вулиці. Свої сукні та парфуми почав продавати в універмагах, а не лише в бутіках.
Він вдягає людей, заглядаючи у майбутнє, а не в їхні гаманці - тоді казали про модельєра. Особливо П'єр Карден надихався космосом.
У 70-х навіть створив лінійку одягу для астронавтів НАСА та розробив дизайн скафандрів. І став єдиним, хто приміряв скафандр Ніла Армстронга, в якому той ступив на Місяць. Помер кутур'є у госпіталі неподалік Парижа.
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Кутюр'є був першим, хто наблизив високу моду до простого люду. І почав продавати свої сукні та парфуми за нижчими цінами в універмагах, а не лише бутіках. На рахунку модельєра більше п'ятисот винаходів.
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