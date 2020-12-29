Легенда, якої не стало. На 99-му році життя помер французький модельєр П'єр Карден. Про це повідомили його родичі. Кардена називають головним кутур'є-футуристом. Свій будинок моди він заснував ще у віці 28 років.

І став першим, хто вивів високу моду - на вулиці. Свої сукні та парфуми почав продавати в універмагах, а не лише в бутіках.

Він вдягає людей, заглядаючи у майбутнє, а не в їхні гаманці - тоді казали про модельєра. Особливо П'єр Карден надихався космосом.

У 70-х навіть створив лінійку одягу для астронавтів НАСА та розробив дизайн скафандрів. І став єдиним, хто приміряв скафандр Ніла Армстронга, в якому той ступив на Місяць. Помер кутур'є у госпіталі неподалік Парижа.