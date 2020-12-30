Во вторник вечером, 29 декабря, в Тарутинском районе Одесской области 15-летний подросток покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Парня с ножевым ранением живота обнаружил в его комнате младший брат. Мальчик немедленно позвал на помощь мать, а та - врачей. Несмотря на все их усилия, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось: юноша умер от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было, и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал.

Сведения по факту происшествия правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Полтаве подросток жестоко убил прохожего. Также мы писали о том, что киевлянин "подстрелил" женщину с ребенком на руках с расстояния в 1,5 км.