Такая важная операция будет брать свое начало с января 2021 года/ фото: РБК

Министерство здравоохранения Украины собирается делать по миллиону тестов на коронавирусную инфекцию в месяц. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, такая важная операция будет брать свое начало с января 2021 года и собирается производится с помощью быстрых тестов.

Наша цель - чтобы не менее миллиона тестирований в месяц проводили быстрыми тестами на антиген.

Отмечается, что в настоящее время ожидается новая поставка новых анализов. На данный момент по регионам успели распределить около 260 тысяч экспресс-тестов. До конца 2021 года ГП "Медицинские закупки" должны передать в эксплуатацию 1,5 миллиона тестов. А по регионам их начнут отправлять в следующем году.

Ранее мы писали, что Украина закупит дополнительные тесты на COVID-19. В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов, эти средства будут приобретены тесты.

Кроме того, на территории Украины изменят ПЦР-тесты из-за мутировавшего "британского" штамма коронавирусной инфекции. В систему тестирования добавят специальный белок, способный определить инфекцию.

Читайте также, Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Ранее тестирование на коронавирусную инфекцию проводили только людям с очевидными симптомами COVID-19 и пневмонии, а сейчас же будут тестировать всех.

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