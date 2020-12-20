Президент США Дональд Трамп, не признает свое поражения и готов далее бороться за пост президента США, в связи с чем он заявил о готовности ввести военное положение в ряде штатов - именно там, где победил его оппонент - демократ Джо Байден с небольшим отрывом.

Стоит отметить, что высокопоставленные чиновники из администрации действующего президента Трампа опасаются, что он может злоупотребить властью и отменить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Трамп проводит слишком много времени с людьми, считающимися сумасшедшими или сторонниками теорий заговора", – говорят собеседники издания, уточняя, что действующий президент проводит много времени с экс-помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл.

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Идею о введении военного положения изначально выдвинул бывший советник Трампа Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР.

Трамп может развернуть вооруженные силы в переменчивых штатах, где выиграл Байден.

Стоит отметить, что Флинн в эфире телеканала "One America"заявил, что если бы Трамп хотел поменять ход течения выборов в "переменчивых" штатах, то сделал бы это и "переиграл" бы выборы в каждом из этих штатов.

В переменчивых штатах, если бы он хотел, он мог бы использовать военные возможности и он мог бы отправить их в эти штаты и фактически переиграть выборы в каждом из этих штатов

Как ранее сообщалось, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп второй раз подал в суд из-за результатов голосования в штате Висконсин. Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

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Ранее Мелания и Дональд Трамп поделились своим новым рождественским и в то же время - последним снимком из Белого дома.

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