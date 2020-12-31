В четверг, 31 декабря, в Украине наблюдаются туманы и дожди. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей преимущественно мокрое.

Как сообщается, в западной Украине идет дождь, а все другие регионы укрыли туманы. Сейчас дорожники проводят работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.

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