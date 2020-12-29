Во вторник, 29 декабря, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год. Так, снега в стране 31 декабря и 1 января ожидать не стоит, а в некоторых областях и вовсе возможны осадки в виде дождей.

31 декабря температура воздуха днем в среднем составит +7+9 градусов. В Крыму будет теплее всего, там ожидается настоящая "жара" - до +13 градусов тепла.

А вот осадки синоптики прогнозируют в:

Закарпатской,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Львовской,

Волынской областях.

В пятницу, 1 января дожди пройдут на большей части Украины, температура воздуха будет на уровне +2+4 градуса ночью, +5+7 градусов - днем.

Температура по стране в диапазоне +2+7 градусов днем и +2+4 ночью (на Востоке до -1 ночью). Теплее будет в первый день 2021 года на Юге - от +7 до +9 днем и +3+7 ночью.

В Киеве 1 января будет дождь, днем +4+6, ночью +2+4 градуса.

Но не забывайте, что Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться.

Также предлагаем вам узнать, как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество.

Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.

Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.