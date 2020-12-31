Канцлер Германии Ангела Меркель последний раз обратилась к нации в качестве канцлера и отметила, что именно 2020 год был самым трудным за время ее 15-летнего руководства,также она поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса.

За последние 15 лет мы никогда не ощущали уходящим год таким трудным - и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скепсис, не смотрели в новый год с такой надеждой

Меркель подчеркнула заслуги медиков, а также напомнила, что "жизнь была возможна несмотря на пандемию", благодаря вкладу многих людей - в супермаркетах и грузоперевозках, в почтовых отделениях, в общественном транспорте, полицейских участках, школах и детских садах, церквях и редакциях СМИ.

Глава правительства Германии отметила, что борьба с пандемией COVID-19 является "задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах".

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Также Меркель поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Ангела Меркель заявила, что "Германии нельзя упускать из виду другие задачи и отметила, что коронавирус не будет центральной темой в 2021 году".

Стоит отметить, что Меркель уверена, что мир быстро и фундаментально меняется, поэтому Германии необходимо "со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи" для будущего - например, в области экономики, не оказывающей неблагоприятного воздействия на климат.

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Важно, что Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после выборов 2021 года, она отметила, что это ее "последнее новогоднее обращение как канцлера Германии".

Как ранее сообщалось, Ангела Меркель заявила, что " Северный поток-2" следует завершить. Она отметила, что даже при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться в статусе транзитера газа из России в Евросоюз.

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