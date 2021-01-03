Медики из Великобритании заявили, что в исключительных случаях для спасения граждан будет разрешено использовать "коктейль" вакцин от коронавируса.

Такое распоряжение медики будут получать в случае недостачи в учреждении того или иного препарата для корректного проведения прививок.

Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации.

Отмечается, что препараты будут использоваться для проведения вакцинации в два этапа в течении двух недель. В то же время, не существует доказательств взаимодействия вакцин. Должны быть приложены все усилия правильного завершения режима иммунизации одной и той же вакциной в случае нахождения пациента в группе высокого риска или считается маловероятным, что он снова приедет, ему могут быть введены другие типы препаратов.

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Кроме того, Венгрия отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19. Такое решение аргументировали тем, что в России недостаточно мощностей для производства препарата.

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