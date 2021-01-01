В пятницу, 1 января, индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил вакцину от коронавируса разработки Оксфордского университета и AstraZeneca для экстренного применения.

Также рассматривается одобрение вакцины Pfizer, сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Индии заинтересованы в скорейшем распространении вакцины, однако не уточняется, как скоро страна сможет начать процесс вакцинации.

Читайте также В Китае выявили первый случай мутации коронавируса

Сейчас регулятор также рассматривает заявку на экстренное одобрение вакцины от Pfizer и BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.

На сегодня Индия является второй страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом после США. В стране обнаружили почти 10,3 млн случаев за весь период пандемии, из них 149 тыс. человек умерли.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ. Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.

Также смотрите последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.