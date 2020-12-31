Власти Венгрии отказались покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом агентству Reuters сообщили в администрации премьер-министра Венгрии.

Такое решение аргументировали тем, что в России недостаточно мощностей для производства препарата. В ноябре Венгрия стала первой страной ЕС, куда доставили образцы российской вакцины для проведения исследований.

Минздрав России заявлял о готовности передать Будапешту технологию производства вакцины. Глава венгерского МИДа жаловался, что в Европе существует сильное лобби против вакцин от коронавируса "извне".

Власти заявили, что Венгрия будет закупать вакцину от COVID-19 централизовано по программе закупок Европейского союза или по отдельным контрактам в Китае.

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Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Вакцину получили все страны ЕС, население которых составляет около 450 млн человек.

В разных странах разные сроки по началу вакцинации. В Германии, Венгрии и Словакии жители смогли сделать первые прививки 26 декабря, а в некоторых странах вакцинировать граждан начнут в последние дни декабря или в начале января.

На первом этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тысяч человек из приоритетных групп населения: жители домов престарелых и медперсонал. Широкую добровольную вакцинацию населения страны ЕС не рассчитывают начать раньше апреля 2021 года, когда будет создан достаточный запас вакцин.

Евросоюз договорился о покупке 200 млн доз с возможностью приобретения еще 100 млн. К настоящему моменту Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин. Помимо BioNTech - Pfizer, контракты подписаны с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

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Как сообщали "Подробности", Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.

Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.