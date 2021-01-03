Взрыв газа разрушил квартиру в Черновцах (фото) [ Редактировать ]
В Черновцах, 3 января, произошел взрыв бытового газа и пожар в одной из квартир в жилом доме. В результате этого пострадал владелец квартиры - 82-летний мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Утром на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах. Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы
По данным правоохранителей, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате тпожара были повреждены стены и потолок помещения, а также мебель и вещи.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины). Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщалось, в Киеве рядом с рестораном произошел мощный взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения.
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