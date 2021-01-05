Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Отчет передали украинской стороне 31 декабря.

По его словам, Украина имеет два месяца на комментарии и замечания.

Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елочку. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом.

Что касается суммы компенсации, то эта информация известна только из СМИ. Украина не получала официальных обращений. Также министр назвал возможную причину затягивания переговорного процесса.

Затягивание могу объяснить исключительно внутренне-политическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбитый самолет, - ред). Мы никоим образом не вмешиваемся в их внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопроса.

Напомним, в среду, 30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.

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