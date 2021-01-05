Работу "Медзакупок" заблокировали: в предприятии обратились к Кабмину [ Редактировать ]
С 1 января была заблокирована работа государственного предприятия "Медицинские закупки Украины". В пресс-службе предприятия заявили об обращении к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.
В заявлении говорится, что промедление подвергает опасности пациентов.
Мы обращаемся к Кабмину, и Минздраву, и всем привлеченным к этому процессу государственным структурам. Такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены.
Из-за того, что работа предприятия заблокирована, "Медзакупки" не могут принимать и развозить товары. Это касается лекарств и медизделий, закупленных по государственным программам Минздрава.
Также невозможно продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров. Под угрозой также работа системы MedData.
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