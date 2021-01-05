В Израиле Министерство здравоохранения одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Reuters.

Сегодняшнее одобрение (вакцины) - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19", - подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. "Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства постоянно работала вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, которая одобрила вакцину.

Страна заказала 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.

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Кроме того, в Израиле в третий раз ввели ужесточенные карантинные ограничения. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей ($155). За последние сутки коронавирус подтвердили у 2 084 человек.

Ранее мы писали, что в Израиле началось "образовательное" ослабление карантина. Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах.

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