Израиль одобрил использование вакцины Moderna [ Редактировать ]
В Израиле Министерство здравоохранения одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Reuters.
Сегодняшнее одобрение (вакцины) - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19", - подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. "Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства постоянно работала вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины.
Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, которая одобрила вакцину.
Страна заказала 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.
Читайте также, президент Израиля вакцинировался COVID-вакциной, производства его страны. После прививки Реувен Ривлин призвал граждан Израиля последовать его примеру.
Кроме того, в Израиле в третий раз ввели ужесточенные карантинные ограничения. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей ($155). За последние сутки коронавирус подтвердили у 2 084 человек.
Ранее мы писали, что в Израиле началось "образовательное" ослабление карантина. Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах.
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